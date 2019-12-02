Скалолазание

ВИДЕО - Немного жести в Тулузе: Каплина 4 минуты не могла взобраться на камень

Немного жести в Тулузе: Каплина 4 минуты не могла взобраться на камень
 96 просмотров | 03:41
Eurosport

30 мин. назад

Зрители увидели не только триумф Юлии.
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Скалолазание


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