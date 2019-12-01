Скалолазание

ВИДЕО - Русская скалолазка Каплина выиграла скоростной финал в Тулузе

Русская скалолазка Каплина выиграла скоростной финал в Тулузе
 102 просмотров | 00:35
Eurosport

49 мин. назад

Юлия Каплина выступит на Олимпийских играх-2020.
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Скалолазание


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