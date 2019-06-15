British Superbikes

ВИДЕО - Мотогонщик потерял равновесие и на скорости улетел в отбойник – трассу он покинул на носилках

Мотогонщик потерял равновесие и на скорости улетел в отбойник – трассу он покинул на носилках
 781 просмотров | 01:21
Eurosport

1 час назад

Очень жесткое происшествие.
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British Superbikes


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