British Superbikes

ВИДЕО - Гонщик свалился с байка и чудом не попал под колесо соперника

Гонщик свалился с байка и чудом не попал под колесо соперника
 14 просмотров | 00:18
Eurosport

8 ч. назадОбновлено 39 мин. назад

Вот так везение.
Показать большеПоказать меньше

British Superbikes


Посмотреть ещеБольше от канала British Superbikes
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Наши партнеры
Следующие видео