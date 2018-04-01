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ВИДЕО - Мотогонщик вылетел с трассы: мотик разлетелся в щепки, а парень лишь запачкал спину

Мотогонщик вылетел с трассы: мотик разлетелся в щепки, а парень лишь запачкал спину
  смотрят | 00:57
Eurosport

7 мин. назад

Наверное, Кристиан Иддон даже не испугался.
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British Superbikes


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