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Обзор мужского масс-старта на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (видео)

Йоханнес воспользовался отсутствием Логинова и слабостью Фуркада, забрав золото последней гонки ЧМ
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Eurosport

1 час назад

Норвежец сделал то, о чем мечтал весь турнир.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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