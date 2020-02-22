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Франция выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира по биатлону (видео)

Главные моменты мужской эстафеты, в которой Россия проиграла тройке больше минуты
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Eurosport

52 мин. назадОбновлено 46 мин. назад

Победили великолепные французы.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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