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Обзор индивидуальной гонки чемпионата мира-2020 в Антхольц-Антерсельве (видео)

Вирер допустила 2 промаха, но мощнейший ход позволил ей стать трехкратной чемпионкой мира
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Eurosport

26 мин. назадОбновлено 22 мин. назад

Итальянка в огне на турнире в родной стране.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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