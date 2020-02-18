Вирер допустила 2 промаха, но мощнейший ход позволил ей стать трехкратной чемпионкой мира

Обзор индивидуальной гонки чемпионата мира-2020 в Антхольц-Антерсельве (видео)
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Биатлон
Вирер допустила 2 промаха, но мощнейший ход позволил ей стать трехкратной чемпионкой мира86 просмотров • 2 ч. назад
Хайлайты мужского пасьюта – один обидный промах лишил Логинова золота4 764 просмотров • 16/02/2020 в 16:25
Вирер под рев трибун перестреляла Ульсбю на решающей стойке и стала двукратной чемпионкой мира2 545 просмотров • 16/02/2020 в 14:15
То самое видео, после которого почти все биатлонисты мира снова ненавидят Логинова57 230 просмотров • 16/02/2020 в 12:34
Золотой финиш безупречно стрелявшего Логинова! Красавчик16 424 просмотров • 15/02/2020 в 16:01
Главные моменты женского спринта, в котором Ульсбю поддержала доминирование Норвегии1 254 просмотров • 14/02/2020 в 16:44
Грандиознейшая битва Норвегии и Италии в миксте на старте ЧМ-20201 314 просмотров • 13/02/2020 в 16:43
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