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Обзор женской гонки преследования на чемпионате мира-2020 в Антхольц-Антерсельве (видео)

Вирер под рев трибун перестреляла Ульсбю на решающей стойке и стала двукратной чемпионкой мира
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 30 мин. назад

Русские биатлонистки не заехали даже в топ-10.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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