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Видео, после которого почти все биатлонисты мира снова ненавидят Логинова

То самое видео, после которого почти все биатлонисты мира снова ненавидят Логинова
2 240 просмотров | 03:08
Eurosport

1 час назад

Александра не любят за историю с допингом. После его победы на ЧМ ненависть только возросла.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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