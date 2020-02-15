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Александр Логинов победил в спринте на чемпионате мира (видео)

Золотой финиш безупречно стрелявшего Логинова! Красавчик
4 796 просмотров | 00:47
Eurosport

1 час назад

Русский биатлонист не допустил ни одного промаха.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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