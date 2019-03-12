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ВИДЕО - Идеальная стрельба Ханны Эберг, которая довела до экстаза трибуны Эстерсунда

Идеальная стрельба Эберг, которая довела до экстаза трибуны Эстерсунда
 2 просмотров | 01:38
Eurosport

9 мин. назад

Спустя год после триумфа на Олимпиаде шведка снова взошла на вершину в индивидуальной гонке.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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