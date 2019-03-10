Биатлон > Чемпионат мира

ВИДЕО - Главная сенсация сезона: Пидручный проигрывал Бё больше минуты, но в итоге добыл золото ЧМ

Главная сенсация сезона: Пидручный проигрывал Бё больше минуты, но в итоге добыл золото ЧМ
  смотрят | 01:34
Eurosport

3 ч. назадОбновлено Только что

Ни одной медали Украины по ходу 2018/19-го, а тут сразу победа.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Биатлон


Посмотреть ещеБольше от канала Биатлон
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео