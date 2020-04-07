Биатлон

Видео домашней тренировки биатлонистки Ларисы Куклиной

Куклина показала проекту #EurosportAtHome, как тренироваться дома во время пандемии
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Eurosport

1 час назадОбновлено 22 мин. назад

Не теряем форму с биатлонисткой сборной России.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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