Биатлон

ВИДЕО - Посмотри и пророни слезу – так Фуркад начал путь к величию, выиграв КМ в Холменколлене в 2012-м

Посмотри и пророни слезу – так Фуркад начал путь к величию, выиграв КМ в Холменколлене в 2012-м
 17 просмотров | 01:26
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 17 мин. назад

Такой долгий и золотой путь.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Биатлон


Посмотреть ещеБольше от канала Биатлон
Больше видео