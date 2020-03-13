ВИДЕО - Посмотри и пророни слезу – так Фуркад начал путь к величию, выиграв КМ в Холменколлене в 2012-м
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Биатлон
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