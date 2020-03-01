Биатлон

ВИДЕО - Обзор женского пасьюта на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах

Посмотри, как промах на последней стрельбе лишил Резцову золота чемпионата Европы
 14 просмотров | 03:21
Eurosport

10 мин. назадОбновлено 9 мин. назад

Подсобила соседям.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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