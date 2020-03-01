ВИДЕО - Бочарников прилетел к финишу пулей и стал чемпионом Европы-2020 в гонке преследования
Показать большеПоказать меньше
Биатлон
Бочарников прилетел к финишу пулей и стал чемпионом Европы-2020 в гонке преследования647 просмотров • 3 ч. назад
Обзор сингл-микста ЧЕ, в котором Россия потеряла обойму и шансы на медаль, а Украина взяла бронзу1 482 просмотров • 27/02/2020 в 13:39
Победный финиш Павловой в суперспринте чемпионата Европы1 509 просмотров • 26/02/2020 в 19:59
Йоханнес воспользовался отсутствием Логинова и слабостью Фуркада, забрав золото последней гонки ЧМ1 127 просмотров • 23/02/2020 в 16:43
Разборки Ульсбю и Вирер, а еще финиш Юрловой-Перхт в топ-6 масс-старта495 просмотров • 23/02/2020 в 13:50
Главные моменты мужской эстафеты, в которой Россия проиграла тройке больше минуты3 435 просмотров • 22/02/2020 в 18:40
Россия шла на медаль в женской эстафете, но стрельба Мироновой и Куклиной разрушила все надежды1 703 просмотров • 22/02/2020 в 14:10
Главные моменты сингл-микста, сделавшего чемпионами мира Улсбю и Бё-младшего1 239 просмотров • 20/02/2020 в 17:38
Главные моменты мужской классики, в которой два промаха Бё принесли золото Фуркаду1 734 просмотров • 19/02/2020 в 16:20
Больше видео
Надаль обжег Фритца в финале Акапулько – Рафа острее халапеньо
Хайлайты финала в Дубае, где Джокович показал свое натуральное величие
Велогонщики налегали на педали, но закрытый железнодорожный переезд вынудил их притормозить
Димитров брил линии, запускал свечи, изящно укорачивал и все равно сгорел Надалю
Монфис в 19-й игре против Джоковича наконец добрался до матчбола, но все равно уступил
Кузнецова и Соболенко схлестнулись за финал в Дохе – все решилось в двух сетах