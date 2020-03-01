Биатлон

ВИДЕО - Бочарников прилетел к финишу пулей и стал чемпионом Европы-2020 в гонке преследования

Бочарников прилетел к финишу пулей и стал чемпионом Европы-2020 в гонке преследования
 647 просмотров | 03:11
Eurosport

1 час назад

Золотой медали белоруса не помешали даже два штрафных круга.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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