Биатлон

Обзор сингл-микста на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах (видео)

Обзор сингл-микста ЧЕ, в котором Россия потеряла обойму и шансы на медаль, а Украина взяла бронзу
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Eurosport

4 ч. назадОбновлено 1 час назад

Норвегия снова победила.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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