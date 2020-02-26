Биатлон

ВИДЕО - Победный финиш Павловой в суперспринте чемпионата Европы

Победный финиш Павловой в суперспринте чемпионата Европы
 9 просмотров | 02:00
Eurosport

35 мин. назад

Евгения стала двукратной чемпионкой континента.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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