Биатлон

ВИДЕО - Разборки Ульсбю и Вирер, а еще финиш Юрловой-Перхт в топ-6 масс-старта

Разборки Ульсбю и Вирер, а еще финиш Юрловой-Перхт в топ-6 масс-старта
 64 просмотров | 03:28
Eurosport

55 мин. назад

Сражения за золото и бронзу были достойными.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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