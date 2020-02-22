Биатлон

Обзор женской эстафеты на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (видео)

Россия шла на медаль в женской эстафете, но стрельба Мироновой и Куклиной разрушила все надежды
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 15 мин. назад

Такой близкий и одновременно далекий шанс на награду.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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