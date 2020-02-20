Биатлон

ВИДЕО - Главные моменты сингл-микста, сделавшего чемпионами мира Улсбю и Бё-младшего

Главные моменты сингл-микста, сделавшего чемпионами мира Улсбю и Бё-младшего
 288 просмотров | 03:23
Eurosport

1 час назадОбновлено 35 мин. назад

Норвежцы продолжают собирать награды в межгендерных гонках.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Биатлон


Посмотреть ещеБольше от канала Биатлон
Больше видео