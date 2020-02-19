Биатлон

ВИДЕО - Главные моменты мужской классике, в которой два промаха Бё принесли золото Фуркаду

Главные моменты мужской классике, в которой два промаха Бё принесли золото Фуркаду
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Eurosport

8 мин. назад

Мартен стал четырехкратным чемпионом мира в зачете индивидуальных гонок, а заодно взял «Малый хрустальный глобус»-2019/20.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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