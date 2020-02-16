Биатлон

Логинов взял бронзу ЧМ в пасьюте (видео).

Хайлайты мужского пасьюта – один обидный промах лишил Логинова золота
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Eurosport

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Логинов лидировал 3/4 дистанции.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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