Биатлон

ВИДЕО - Главные моменты женского спринта, в котором Ульсбю поддержала доминирование Норвегии

Главные моменты женского спринта, в котором Ульсбю поддержала доминирование Норвегии
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Eurosport

17 мин. назад

У скандинавских биатлонистов два золота в двух стартовых гонках ЧМ.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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