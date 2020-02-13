Биатлон

ВИДЕО - Грандиознейшая битва Норвегии и Италии в миксте на старте ЧМ-2020

Грандиознейшая битва Норвегии и Италии в миксте на старте ЧМ-2020
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Eurosport

1 час назад

Бронза – у Чехии, Россия чуть-чуть не попала в топ-5.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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