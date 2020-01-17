Биатлон

Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России (видео)

Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России и запутала Кристина Резцову
 232 просмотров | 00:35
Eurosport

26 мин. назад

Анна Сола все перепутала.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Биатлон


Посмотреть ещеБольше от канала Биатлон
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео