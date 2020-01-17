Биатлон

Хайлайты женской эстафеты в Рупольдинге (видео)

Лучшие моменты женской эстафеты, в которой Россия не попала даже в десятку
 561 просмотров | 02:29
Eurosport

1 час назад

Норвегия опять в топе.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Биатлон


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