Биатлон

Очаровашка Тирил Экхофф выиграла преследование и подарила зрителям чарующую улыбку (видео)

Очаровашка Экхофф выиграла преследование и подарила зрителям чарующую улыбку
 4 просмотров | 01:42
Eurosport

18 мин. назад

Номер один по всем критериям.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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