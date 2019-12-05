Биатлон

Джима разбивила дуэт француженок на подиуме классики, Куклиной немного не хватило до медали (видео)

Джима разбивила дуэт француженок на подиуме классики, Куклиной немного не хватило до медали
 85 просмотров | 03:02
Eurosport

40 мин. назад

Один промах оказался явно лишним.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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