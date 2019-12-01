Биатлон

Итоги спринта на этапе Кубка мира в Эстерсунде (видео)

Первую медаль сборной России в сезоне принесла уверенная стрельба Елисеева
1 061 просмотров | 03:01
Eurosport

58 мин. назадОбновлено 30 мин. назад

Матвей не справился с братьями Бё, но обошел Александра Логинова.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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