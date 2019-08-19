Биатлон

Танковый биатлон под бренчание балалайки. Видео для тех, кто хочет пропитаться русским духом

Танковый биатлон под бренчание балалайки. Видео для тех, кто хочет пропитаться русским духом
 136 просмотров | 03:18
Eurosport

1 час назад

Греет душу?

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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