Биатлон

ВИДЕО - Кузьмина показала идеальную скорость и взяла долгожданную золотую медаль ЧМ

Кузьмина показала идеальную скорость и взяла долгожданную золотую медаль ЧМ
 183 просмотров | 01:23
Eurosport

36 мин. назад

Анастасии покорилась еще одна высота.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Биатлон


Посмотреть ещеБольше от канала Биатлон
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео