Биатлон

ВИДЕО - Ключевые моменты смешанной эстафеты, в которой не было равных Норвегии

Ключевые моменты смешанной эстафеты, в которой не было равных Норвегии
 120 просмотров | 01:36
Eurosport

51 мин. назад

Скандинавы победно начали чемпионат мира, Россия стала четвертой.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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