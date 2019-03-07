Биатлон

ВИДЕО - Волонтер Станислав Ильин сделал предложение любимой после гонки преследования в Красноярске

Волонтер сделал предложение любимой после гонки преследования в Красноярске
  смотрят | 01:29
Eurosport

13 мин. назад

Самая романтичная история на Универсиаде.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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