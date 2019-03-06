Биатлон

ВИДЕО - Русские биатлонистки покорили спринт на Универсиаде и забрали 6 первых мест

Русские биатлонистки покорили спринт на Универсиаде и забрали 6 первых мест
 13 просмотров | 01:46
Eurosport

8 мин. назад

Это был не чемпионат России.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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