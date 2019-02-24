Биатлон

ВИДЕО - Екатерина Юрлова-Перхт попала 19 из 20 и легко завоевала первое в карьере золото чемпионата Европы

Юрлова попала 19 из 20 и легко завоевала первое в карьере золото ЧЕ
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Eurosport

Только что

У соперниц просто не было шансов.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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