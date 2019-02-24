Биатлон

ВИДЕО - Матвей Елисеев не угнался за Тарьей Бё, но все равно выиграл первую медаль ЧЕ

Елисеев не угнался за Бё, но все равно выиграл первую медаль ЧЕ
 55 просмотров | 01:30
Eurosport

26 мин. назадОбновлено 25 мин. назад

Раубичи – счастливое место для русского биатлона.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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