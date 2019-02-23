Биатлон

ВИДЕО - Малышко чисто прошел спринт и даже какое-то время полидировал

Малышко чисто прошел спринт и даже какое-то время полидировал
 161 просмотров | 01:34
Eurosport

37 мин. назад

В итоге Дмитрий взял бронзу чемпионата Европы.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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