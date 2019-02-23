Биатлон

ВИДЕО - Тарьей Бё опять был прекрасен и победил в Белоруссии

Бё опять был прекрасен и победил в Белоруссии
 57 просмотров | 01:39
Eurosport

14 мин. назад

Норвежец выиграл спринт, Малышко – третий.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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