Биатлон

ВИДЕО - Красимир Анев сенсационно выиграл классику ЧЕ, оставив позади самого Тарьея Бё

Анев сенсационно выиграл классику ЧЕ, оставив позади самого Бё
1 265 просмотров | 01:33
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 1 час назад

Самая крупная победа в карьере 31-летнего спортсмена.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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