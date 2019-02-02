Биатлон

ВИДЕО - Эпичный бельгиец потерял лыжу во время спринта ЮЧМ и финишировал на одной ноге

Эпичный бельгиец потерял лыжу во время спринта ЮЧМ и финишировал на одной ноге
 19 просмотров | 00:26
Eurosport

28 мин. назад

Тим де Риддер украл шоу.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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