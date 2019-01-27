Биатлон

ВИДЕО - Прыткий француз нагло оборвал победную серию Йоханнеса Бё, хотя он даже не Мартен Фуркад

Прыткий француз нагло оборвал победную серию Йоханнеса, хотя он даже не Фуркад
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 40 мин. назад

Кентен Фийон-Майе в седьмой раз в сезоне поднялся на подиум, но победил впервые.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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