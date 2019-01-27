Биатлон

ВИДЕО - Первая победа в сезоне Дальмайер и слабая стрельба русских в перипетиях женского масс-старта

Первая победа в сезоне Дальмайер и слабая стрельба русских в перипетиях женского масс-старта
 43 просмотров | 01:27
Eurosport

19 мин. назад

Женщины завершили собственную программу в Антерсельве.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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