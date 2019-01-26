Биатлон

ВИДЕО - Доротея Вирер затащила пасьют и подарила миру самую прекрасную улыбку женского биатлона

Вирер затащила пасьют и подарила миру самую прекрасную улыбку женского биатлона
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Eurosport

Только что

Итальянская дива не позволила Дальмайер и Виттоцци скинуть себя с первой строчки.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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