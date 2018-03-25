Биатлон

ВИДЕО - Крутейший финал сезона, где судьбу титула решил последний выстрел Анастасии Кузьминой

Крутейший финал сезона, где судьбу титула решил последний выстрел Кузьминой
 536 просмотров | 02:47
Eurosport

22 мин. назад

Домрачева победила, но Кайса еще счастливее.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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