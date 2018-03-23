Биатлон

ВИДЕО - Драматичный тюменский спринт, в котором Домрачева всего на 1,2 секунды обошла Макарайнен

Драматичный тюменский спринт, в котором Домрачева всего на 1,2 секунды обошла Макарайнен
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Eurosport

2 ч. назадОбновлено 12 мин. назад

Жара на этапе Кубка мира в Тюмени.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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