Биатлон

ВИДЕО - Мартен Фуркад очень старался, но снова проиграл. На этот раз парням из Норвегии

Фуркад очень старался, но снова проиграл. На этот раз парням из Норвегии
 772 просмотров | 01:38
Eurosport

1 час назад

Француз стал лишь третьим после Хенрика Л'Абе-Лунда и Йоханнеса Бё.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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