Биатлон

ВИДЕО - Анастасию Кузьмину было не остановить. Перед ней преклонилась даже Дарья Домрачева

Кузьмину было не остановить. Перед ней преклонилась даже Домрачева
 302 просмотров | 01:37
Eurosport

47 мин. назад

Биатлонистка из Словакии затащила спринтерскую гонку в Холменколлене.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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