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ВИДЕО - Перипетии супермикста, окрашенного в итальянские цвета

Перипетии супермикста, окрашенного в итальянские цвета
 185 просмотров | 01:39
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Лукас Хофер и Доротея Вирер не оставили шансов соперникам.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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